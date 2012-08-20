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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 20日 星期一 09:59 BJT

胡锦涛会见张成泽 对朝鲜洪灾表示慰问

中国国家主席胡锦涛周五会见朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽，并对朝鲜近来遭遇洪涝灾害表示慰问。张成泽此次访华，被看作是金正恩努力探索复苏朝鲜经济途径的最新迹象。

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