中国投资朝鲜罗先经济特区计划照常进行

中国看来正推进投资朝鲜罗先(Rason)经济特区的计划，表明朝鲜近期的核试验并未导致中朝经济关系破裂。中国尚未明确表示朝鲜核试验是否将影响其投资罗先经济特区的计划。该经济特区联合管理办公室的一位官员称，之前宣布的在该经济区的所有中方项目仍在继续。路透