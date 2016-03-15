中广核电力积极参与电价改革 商讨收购控股股东核电厂

路透香港3月15日 - 中国最大核电企业--中广核电力(1816.HK)周二称，该公司将积极参与电价改革，并正商讨收购控股股东的核电厂。

中国国家发改委周一公布扩大输配电改革试点范围，新增12个试点省级电网包括广东、广西等和一个区域电网。此次扩大试点范围后，将覆盖至全国18个省级电网和1个区域电网，标志着输配电价改革全面提速。

中广核电力董事长张善明在业绩发布会上称，国内正值电力过剩时期，乃政府推出电价改革的好时机，该公司会积极与国家进行沟通，并参与改革制定。

“核电占全国装机容量不到2%，中国需要通过发展核电来实现2020年节能减排目标。”他说，“核电是个亳无疑问的选择，真正的竞争在于它的边际成本，核电比其他电源更具竞争优势。”

截至去年底，中广核电力营运和在建的总装机容量分别达14,918兆瓦及16,822兆瓦，市场份额分别为56.5%及53.2%。

中广核电力获母公司委托管理的广西防城港两台机组将于今年投入商业运营，该公司总裁高立刚称，正在与控股股东商量收购防城港机组事宜，如有消息会即时汇报。

公司财务总监岳林康称，去年的资本支出为261亿元人民币，预计今年水平相若，具体数额仍在测算之中，但台山两台机组分别调试及安装之，大部分投资已经完成，故后续的资本支出是适度可控。

他并称，福建省的火电电价下调，对公司的宁德核电机组没有影响，因该厂采用收益分成模式营运，今年将保持盈利水平。

中广核周一晚间公布，2015年度收入232.63亿元，按年上升12.3%；净利65.94亿元，增长6.5%，并符合市场预期。董事会拟派发末期股息每股0.042元。

该股周二逆市上涨，香港时间14:48，升1.28%，报2.37港元。（完）