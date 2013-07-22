中国没有出现外资主动集中撤离的迹象--外管局

路透北京7月22日 - 中国外管局周一表示，目前中国没有出现外资主动集中撤离的迹象。在国内外存在许多不确定、不稳定因素的情况下，预计下半年中国跨境资金将在波动中趋向基本平衡。

外管局网站刊发答记者问新闻稿显示，全球经济依然增长缓慢，外部需求总体低迷的现状尚未根本改观，国际贸易摩擦加剧，中国出口面临较大压力。同时，市场普遍认为人民币目前处于均衡汇率水平，人民币汇率双向波动趋势增强，升值预期减弱有利于减缓资金流入。以2012年为例，中国就经历了跨境资金双向变化的过程。

“今后，这种跨境资金双向波动、外汇供求趋于基本平衡会越来越常见，国内宏观调控以及境内市场主体的微观行为都要做出适应性的调整。”外管局称。

新闻稿并称，下一阶段，外汇局将加强跨境资金流动监测，进一步提高政策和数据透明度，完善应对跨境资金双向流动冲击的政策预案，坚决守住风险底线，促进我国国际收支平衡和涉外经济持续健康发展。

稍早，中国央行公布数据显示，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。

外管局最新数据显示，今年1-4月份，受全球流动性充裕、中国经济基本面保持稳定、人民币汇率升值预期增强等因素的影响，跨境资金延续了2012年10月下旬以来外汇流入较多的格局，银行结售汇月均顺差约321亿美元。5月份以来，受国内外经济环境变化和国内相关政策调整等多种因素影响，外汇净流入明显放缓。其中，5月份银行结售汇顺差104亿美元，6月份银行结售汇小幅逆差4亿美元。（完）

欲了解详情，请点选中国外管局 here

(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)

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