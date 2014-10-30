中国官员回应为何四中全会没有提周永康案

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透北京10月30日 - 中国中央司法体制改革领导小组办公室负责人姜伟周四称，十八届四中全会没有提到周永康案件是由于目前周永康不再担任中央领导职务。
姜伟对记者表示：“关于周永康案件的查办，体现了我们党中央坚决惩治腐败的态度和决心。”
“关于四中全会为什么没有提到周永康案件，因为目前周永康不再担任中央领导职务，所以这次全会没有就他的问题作出相关的决定。”姜伟在记者会上说道。
姜伟表示，他不了解周永康案件的情况和查办的进展。
路透记者在新闻发布会后试图进一步询问周永康案件，姜伟的助手用英语说“无可奉告”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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