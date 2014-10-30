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时事要闻 | 2014年 10月 30日 星期四 11:54 BJT

中国官员回应为何四中全会没有提周永康案

路透北京10月30日 - 中国中央司法体制改革领导小组办公室负责人姜伟周四称，十八届四中全会没有提到周永康案件是由于目前周永康不再担任中央领导职务。

姜伟对记者表示：“关于周永康案件的查办，体现了我们党中央坚决惩治腐败的态度和决心。”

“关于四中全会为什么没有提到周永康案件，因为目前周永康不再担任中央领导职务，所以这次全会没有就他的问题作出相关的决定。”姜伟在记者会上说道。

姜伟表示，他不了解周永康案件的情况和查办的进展。

路透记者在新闻发布会后试图进一步询问周永康案件，姜伟的助手用英语说“无可奉告”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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