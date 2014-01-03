中国12月官方非制造业PMI回落至54.6（更新版）

(新增分析师评论及相关及背景)

* 12月官方非制造业PMI降至54.6，环比降1.4个百分点

* 12月官方及汇丰制造业PMI均呈回落趋势

* 与同期基数较高因素有关，也显示经济回升动能不足

路透北京1月3日 -中国周五公布的12月官方非制造业PMI降至54.6，环比降1.4个百分点，与稍早公布的官方及汇丰制造业PMI回落趋势一致。分析师称，诸多先行指标回落与去年基数较高有关，同时也昭示经济回升动能不足，但经济运行稳中趋缓的态势并未改变。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，12月官方非制造业商务活动指数为54.6，较上月的56.0回落，连续两个月呈回落之势，且回落幅度明显加大。

此前出炉的中国12月官方制造业PMI较前月回落0.4个百分点至51，不及市场预期的51.2，但仍位于荣枯线之上，汇丰制造业PMI亦较前月略回落，至50.5，显示中国制造业继续保持增长态势，不过经济增长仍面临一定下行压力。

“先行指标的回落都在预期之中，因为上年四季度经济反弹的比较厉害，基数较高，加上季节性因素，普遍预计2013年四季度经济会有所回落。”中国国际经济交流中心研究员王军称。

他认为，在政府没有出台刺激政策的前提下中国经济保持在目前态势，没有大起大落和大喜大悲，保持在稳中趋缓，以后经济增幅维持在7.5%上下会成为常态。

中国国家发展和改革委员会主任徐绍史此前曾表示，2013年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，较2012年的7.7%增速稍有回落。

**市场需求稳定,价格指数上升**

从12月中国非制造业PMI各单项指数显示，新订单指数同上月持平；在手订单、中间投入价格、收费价格和供应商配送时间数环比上升。其中，中间投入价格指数和收费价格指数升幅超过2个百分点。

商务活动、新出口订单、存货、从业人员、业务活动预期指数环比下降。其中业务活动预期指数降幅超过2个百分点。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，12月份,受生产性服务业和房屋建筑业回落的影响，非制造业商务活动有所回落，但市场需求较为稳定，新订单指数与上月持平。

他认为，市场价格较上月有明显上升，主要是受近期油价上调和节日消费等阶段性因素影响，价格上涨尚不具备趋势性特征。行业变化显示，零售业和信息服务业继续保持高位运行，说明市场消费潜力依然较强。本月房地产业波动较大，商务活动和新订单指数均有明显回落，但价格保持稳定。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月

非制造业PMI 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1

中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)

(发稿 沈燕/宿泱韫; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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