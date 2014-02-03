1月官方非制造业PMI续回落至53.4 连续第三个月回落

* 1月官方非制造业PMI降至53.4，比上月回落1.2个百分点

* 1月官方制造业PMI降至6个月低点

* 1月汇丰制造业PMI终值6个月首次跌破荣枯线至49.5

路透北京2月3日 -中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会周一公布，2014年1月中国非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落1.2个百分点。已是连续第三个月回落，显示需求回落，经济回升动能持续放缓，但整体运行态势仍保持着平稳。

其回落趋势也与稍早公布的官方与汇丰制造业PMI一致。中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至六个月低点，为50.5，连续16个月在荣枯线以上；汇丰中国1月制造业PMI终值降至49.5，为六个月来首次跌破荣枯线。

业务活动预期指数有所回落，除住宿业、餐饮业外其他行业均位于扩张区间，不难看出这与中国政府打击腐败严刹公款吃喝及控制会务经费等举措有关。

统计局公布的数据显示，业务活动预期指数有所回落。业务活动预期指数为58.1%，比上月回落0.6个百分点，但仍位于高位景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场预期总体持较为乐观的态度。分行业看，除住宿业、餐饮业外其他行业均位于扩张区间。

分行业看，服务业商务活动指数为51.5%，比上月回落1.0个百分点，其中航空运输业、铁路运输业、零售业等行业商务活动指数位于60%以上的高景气区间，企业业务总量快速增长。

住宿业、租赁及商务服务业、邮政业、居民服务及修理业、水上运输业、房地产业、生态保护环境治理及公共设施管理业、批发业等行业商务活动指数低于临界点，企业业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为61.0%，比上月回落1.6个百分点，继续保持在60%以上的景气高位。

新订单指数微幅回落。新订单指数为50.9%，比上月微落0.1个百分点，继续位于临界点以上。分行业看，服务业新订单指数为49.6%，比上月下降0.1个百分点，连续2个月低于临界点。

中间投入价格指数高位回落。中间投入价格指数为54.5%，比上月回落2.4个百分点，表明企业生产经营成本继续上涨，但增幅有所收窄。

收费价格指数接近临界点。收费价格指数为50.1%，比上月回落1.9个百分点，接近临界点，表明非制造业企业的销售或收费价格总体水平与上月相比变化不大。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

14年/1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

非制造业PMI 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2

中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)