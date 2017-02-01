中国1月非制造业商务活动指数微升至54.6--国家统计局

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，1月官方非制造业商务活动指数微升至54.6，去年12月为54.5。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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