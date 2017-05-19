非居民金融帐户涉税信息尽职调查7月启动 履行国际义务--中国国税总局

路透北京5月19日 - 中国国税总局周五称，为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为，财政部、人民银行等六部委联合正式发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。

同时，中国境内金融机构也将自7月1日起对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益，以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。账户不论金额大小，都应通过尽职调查识别账户持有人是否为非居民。

同时公布的新闻稿解读称，该办法出台的背景是，经济合作与发展组织（OECD）于2014年7月发布金融账户涉税信息自动交换标准，获得当年G20布里斯班峰会的核准，为各国加强国际税收合作、打击跨境逃避税提供了强有力的信息工具。

“经国务院批准，中国向G20承诺实施‘标准’，首次对外交换信息的时间为2018年9月，”新闻稿称，“《管理办法》旨在将国际通用的‘标准’转化成适应我国国情的具体要求，为我国实施‘标准’提供法律依据和操作指引。”

办法显示，其所称金融账户包括存量账户和新开账户。其中，存量账户包括存量个人账户和存量机构账户，存量个人账户包括低净值账户和高净值账户。新开账户是指2017年7月1日以后在金融机构开立的，由个人或者机构持有的金融账户，包括新开个人账户和新开机构账户。

办法要求，金融机构应当于2017年底前完成对存量个人高净值账户的尽职调查，在2018年底前完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

“《管理办法》对社会公众影响较小，主要对在金融机构开立新账户的部分个人和机构有一定影响，”新闻稿称，“主要对在中国境内开立账户的非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构影响较大。”

办法强调，在对新开机构账户开展尽职调查时，应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构。通过现有客户资料或者公开信息确认不是消极非金融机构的，无需进一步处理；无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件；声明为消极非金融机构的，应当进一步识别其控制人；无法获取声明文件的，金融机构应当将账户持有人视为消极非金融机构。

办法指出，如果一家非金融机构取得的大部分收入是股息、利息、租金、特许权使用费等消极经营活动收入，则该机构属于消极非金融机构，例如设立在某避税地、仅持有子公司股权的中间控股公司。

“由于消极非金融机构容易被当作跨境逃避税的工具，金融机构需要识别出这些机构及其背后的实际控制人。如果消极非金融机构的控制人是非居民，金融机构则需要收集并报送控制人相关信息。”办法称。（完）

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