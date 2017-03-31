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中国财经 | 2017年 3月 31日 星期五 09:04 BJT

中国3月非制造业商务活动指数升至55.1--统计局

路透北京3月31日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，3月官方非制造业商务活动指数增至55.1，2月为54.2。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

17年3月 2月 1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

55.1 54.2 54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(

(发稿 陈君/宿泱韫；审校 乔艳红)
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