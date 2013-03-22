中国2月未向朝鲜出口原油--数据

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月21日 - 海关数据周四显示，中国2月未向朝鲜出口任何原油，这也是自2012年2月以来，中国首次未向朝鲜出口原油。
尚无法立即获悉停止原油供应是否代表着中国为惩罚朝鲜2月12日的核试验而采取的单边行动。
海关数据显示，中国上次未向朝鲜运送月度原油是在2012年2月。2011年2月也未向其出口。
中国是朝鲜最重要的外交和经济盟友，但朝鲜近期的好战行为导致两国关系有所紧张。
中国通常每月向朝鲜输出3-5万吨原油(22.2万桶-37万桶)。中国海关总署的数据显示，2012年中国对朝鲜原油出口量总计为523,041吨。
若以每桶100美元计算，中国去年全年对朝原油出口价值应约为3.8亿美元。
中国商务部官员要么对海关数据不知情，要么拒绝置评。商务部是负责管理对朝援助项目的主要机构之一。
了解中国对朝原油供应的石油贸易官员上周对路透表示，商务部曾就如何对朝鲜近期核试验进行回应进行过内部讨论。
其中一位官员表示，原油供应或许会“有某种限制”，但拒绝详述。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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