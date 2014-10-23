中国北车中标美国波士顿地铁车辆项目 总价近35亿元

路透上海10月23日 - 中国大型轨道车辆生产企业--中国北车股份有限公司601299.SS6199.HK周四公告称，公司已中标美国波士顿地铁车辆采购项目，中标金额近35亿元人民币。

公告指出，美国当地时间周三，马萨诸塞州交通局正式宣布中国北车中标波士顿地铁车辆采购项目，为波士顿红线和橙线地铁提供地铁车辆，中标金额约为34.85亿元。

中国两大轨道车辆生产企业正在积极拓展海外市场。稍早美国SunGroup曾对路透表示，其与中国北车、其旗下的唐山轨道客车公司联手，有意参与美国加州价值680亿美元的高铁项目。

而中国北车的竞争对手中国南车(601766.SS)(1766.HK)亦有意参加上述加州高铁项目的竞标。中国南车的内部人士表示，公司对该项目密切关注，已向美方表达了参与的意向。不过他亦表示，中国南车的竞标团队将会另外组建，不会包括中国北车。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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