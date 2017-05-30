版本:
中国
时事要闻 | 2017年 5月 30日 星期二 16:58 BJT

中国国务委员杨洁篪表示中方坚持和平解决朝鲜问题

路透东京5月30日 - 朝鲜接连试射导弹之际，中国国务委员杨洁篪于周二表示，中国坚持和平解决朝鲜半岛问题的立场。

“中国(在朝鲜问题上)的立场是明确的，是一贯的，”杨洁篪在开始与日本外务大臣岸田文雄会谈时表示。

“我们坚持通过和平手段解决，”他表示。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐