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中国财经 | 2017年 5月 23日 星期二 11:58 BJT

4月中国自朝鲜进口额跌落1亿美元 暂停进口朝鲜煤炭推波助澜

路透北京5月23日 - 周二公布的数据显示，中国4月自朝鲜进口规模降至1亿美元以下，刷新数年低位，中国暂停进口朝鲜原产煤炭加速了已持续数月之久的下滑态势。

中国4月从朝鲜进口9,930万美元商品，规模为至少2014年6月以来最低。3月进口规模1.146亿美元；上年同期则达1.677亿美元。

海关总署的数据显示，进口额自12月以来逐月下滑。

4月中国对朝出口降至2.882亿美元，较3月下降12%。今年1-4月，出口增长32%至10亿美元。(完)

(编译 刘秀红；审校 张若琪)
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