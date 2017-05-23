4月中国自朝鲜进口额跌落1亿美元 暂停进口朝鲜煤炭推波助澜

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月23日 - 周二公布的数据显示，中国4月自朝鲜进口规模降至1亿美元以下，刷新数年低位，中国暂停进口朝鲜原产煤炭加速了已持续数月之久的下滑态势。
中国4月从朝鲜进口9,930万美元商品，规模为至少2014年6月以来最低。3月进口规模1.146亿美元；上年同期则达1.677亿美元。
海关总署的数据显示，进口额自12月以来逐月下滑。
4月中国对朝出口降至2.882亿美元，较3月下降12%。今年1-4月，出口增长32%至10亿美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 张若琪)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。