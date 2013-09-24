中国发布禁止向朝鲜出口技术和物品清单

路透北京9月23日(记者 Megha Rajagopalan) - 中国商务部周一表示，中国发布了禁止向朝鲜出口的技术和商品清单，因担心这些技术和商品可能被用来制造核武器和生化武器。

中国和联合国其他成员国过去拒绝提供完整的对朝禁止出口明细清单，但联合国监管机构称这一状况使得确定中国政府是否对朝实施制裁的任务变得更加困难。

中央党校的朝鲜问题专家张琏瑰表示：“(清单的公布)意味着中国在严格遵守联合国安理会决议。”

“坦白地说，自朝鲜今年2月举行第三次核试验以来，中国已经开始调整对朝政策，包括禁止出口危险物品。”

中国是朝鲜唯一的大国盟友，但中国批评了朝鲜2月份进行的核试验。中国多次呼吁朝鲜半岛的无核化。

朝鲜多次对韩国和美国发出威胁，也让中国感到失望。

中国认可联合国的制裁措施，但中国依然是朝鲜的最大贸易伙伴，联合国批评中国没能执行对朝贸易禁令。

这份236页的清单公布了与大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技术。“两用物项”意味着尽管这些物品表面上可用于民用，但也用于军事项目。

商务部在其网站声明中称：“为执行联合国安理会有关决议，根据《中华人民共和国对外贸易法》，禁止向朝鲜出口本公告所公布的与大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技术。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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