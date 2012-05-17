朝鲜扣押中国渔船 不汇钱不放船(更新版)

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
（更新中国外交部置评）
路透北京5月17日电---中国媒体周四报导称，三条中国渔船在黄海作业时被朝鲜小炮艇带走进入朝鲜海域拘押，朝方要求汇钱才肯放船。中朝两国很少发生此类争端。
据《新京报》报导，中国船主称这三艘船5月8日被扣押，当时正在中国海域作业。朝鲜尚未公开就此事置评。
其中一艘渔船的船主张德昌称，朝方起初要求被抓渔船每条船汇40万，共120万人民币才能放船，後来称每个船要汇的钱降到30万，并称5月17日(周四)是交款最後期限。
一名船主接到被扣船只人员的电话称，被带走的三艘船上共29名渔民，目前在朝鲜。
中国政府未公开证实关於此事件的任何细节。
中国外交部发言人洪磊在例行的新闻发布会上表示：“中方正通过有关渠道与朝方保持密切沟通，争取有关问题尽早得到妥善解决。中方要求朝方确保中国船员安全与合法权益。”
目前还不清楚，这起扣船事件是经过了朝鲜政府的批准，还是地方官员自发行动。
报导引述外交部的话称，从目前情况看，这属於渔业案件，中方将争取问题尽早妥善解决。（完）
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。