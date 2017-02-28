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时事要闻 | 2017年 2月 28日 星期二 13:05 BJT

中国禁止进口朝鲜煤炭后 朝高级外交官出访北京--共同社

路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。

中国商务部在朝鲜试射中程弹道导弹大约一周后公布，将暂停进口朝鲜原产煤炭。

共同社报导称，朝鲜副外相Ri Kil Song乘机抵达中国首都北京，为去年6月朝鲜劳动党政治局委员李洙墉(Ri Su Yong)访华以来，朝方对中国首次高级别的访问行动。

报导称，Ri Kil Song的日程并未公布，但预计他将与中国高级官员举行会谈。(完)

(编译 刘秀红；审校 王颖)

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