中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
朝鲜不断进行导弹试验，招致国际社会批评。此后中国从2月末起全面禁止进口朝鲜煤炭。煤炭是朝鲜最重要的出口产品。
丹东诚泰消息人士称，该公司有60万吨朝鲜煤炭滞留在各个港口，而且共计有200万吨朝鲜煤炭滞留在中国各个港口，等待返还。
出于事件的敏感性，该消息人士要求匿名。
路透未能联系到丹东诚泰(原丹东至诚金属材料有限公司)及中国当局做出官方评论。
汤森路透Eikon航运数据显示，至少有六艘普通货船近期装载煤炭驶离中国，多数发自威海和蓬莱的港口，满载至朝鲜。(完)
(编译 刘秀红；审校 李爽)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。