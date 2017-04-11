中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息

路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。

朝鲜不断进行导弹试验，招致国际社会批评。此后中国从2月末起全面禁止进口朝鲜煤炭。煤炭是朝鲜最重要的出口产品。

丹东诚泰消息人士称，该公司有60万吨朝鲜煤炭滞留在各个港口，而且共计有200万吨朝鲜煤炭滞留在中国各个港口，等待返还。

出于事件的敏感性，该消息人士要求匿名。

路透未能联系到丹东诚泰(原丹东至诚金属材料有限公司)及中国当局做出官方评论。

汤森路透Eikon航运数据显示，至少有六艘普通货船近期装载煤炭驶离中国，多数发自威海和蓬莱的港口，满载至朝鲜。(完)