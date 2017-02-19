中国商务部称本年度暂停进口朝鲜原产煤炭 19日起执行

路透上海2月18日 - 中国商务部和海关总署周六联合发布公告称，本年度暂停进口朝鲜（北韩）原产煤炭，包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭，自明日（19日）起执行，有效期至12月31日。

商务部网站刊登的公告全文指出，此举是为执行联合国安理会第2321号决议，即自2017年1月1日起，朝鲜每年向所有会员国出口煤炭的总金额不超过400,870,018美元或总量不超过7,500,000公吨（以其中低者为准）。

联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会，将每月在其网站公布朝鲜出口到所有会员国的煤炭量（额）情况，在达到总量或总额的95%时，将通知各会员国立即停止当年从朝鲜进口煤炭。

商务部、海关总署去年12月曾发布公告称，中国政府主管部门将根据联合国通知发布公告，自公告执行之日起一律禁止自朝鲜进口煤炭（包括已发运、已运抵我口岸的货物）。

与此同时，12月公告还要求，自朝鲜进口煤炭必须满足不涉及与朝鲜的核计划或弹道导弹计划等条件，并禁止自朝鲜进口铜、镍、银、锌等。

而早在去年4月，商务部就表示，除两种情况外，禁止自朝鲜进口煤炭、铁、铁矿石，并有条件禁止对朝鲜出口航空燃油；并于去年6月增列若干禁止向朝鲜出口的物项。（完）

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