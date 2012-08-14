中朝共同开发管理的朝鲜两个经济区进入实质开发阶段

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京8月14日电---中国商务部周二表示,中国和朝鲜共同开发和共同管理的罗先经济贸易区和黄金坪、威化岛经济区(以下简称两个经济区)已进入实质性开发阶段.
商务部网站新闻稿援引在京召开的中朝两个经济区联合指导委员会第三次会议称,双方已共同编制完成有关规划纲要,推动机制建设、人才培训、详细规划编制、法律法规制订、通关便利化、通信、农业合作以及具体项目建设不断取得新的积极进展.朝方还为此专门修订了《罗先经贸区法》,制定了《黄金坪、威化岛经济区法》.
罗先经济贸易区位於朝鲜东北部,毗邻中国吉林省延边地区,将重点发展原材料工业、装备工业、高新技术产业、轻工业、服务业、现代高效农业,逐步建设成为朝鲜先进制造业基地、东北亚地区国际物流中心和区域旅游中心.
黄金坪、威化岛经济区位於鸭绿江下游,毗邻中国辽宁省丹东地区,将重点发展信息产业、旅游文化创意产业、现代农业、服装加工业,逐步建设成为朝鲜智力密集型的新兴经济区.(完)
欲了解详情,请点选中国商务部(here)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
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