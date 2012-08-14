中朝共同开发管理的朝鲜两个经济区进入实质开发阶段

路透北京8月14日电---中国商务部周二表示,中国和朝鲜共同开发和共同管理的罗先经济贸易区和黄金坪、威化岛经济区(以下简称两个经济区)已进入实质性开发阶段.

商务部网站新闻稿援引在京召开的中朝两个经济区联合指导委员会第三次会议称,双方已共同编制完成有关规划纲要,推动机制建设、人才培训、详细规划编制、法律法规制订、通关便利化、通信、农业合作以及具体项目建设不断取得新的积极进展.朝方还为此专门修订了《罗先经贸区法》,制定了《黄金坪、威化岛经济区法》.