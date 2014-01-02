中朝边境城市丹东2015年将通高铁

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透北京1月2日 - 新华社周四报道称，中朝边境城市丹东2015年将开通高铁。这表明中国仍致力于加强与朝鲜的经贸往来。
据报道，沈阳至丹东高速铁路全长207公里，2010年开工建设，建成后丹东至沈阳所需时间将从三个半小时缩短至一个小时。
新华称，中朝贸易中70%以上的货物通过丹东口岸进入朝鲜，赴朝旅游的游客也大多通过丹东口岸乘坐火车进入朝鲜。（完）
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路透悉尼/惠灵顿1月24日 - 澳洲贸易部长周二表示，在美国总统特朗普正式决定退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，澳洲希望藉由鼓励中国和其他亚洲国家加入，来挽救TPP。
路透北京1月24日 - 中共中央纪委监察部网站周二晚间发布公告称，河南省委原常委、政法委书记吴天君因严重违纪被开除党籍和公职。