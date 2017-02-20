香港《经济日报》：制裁北韩动真格 北京迫不得已

（2月20日社评）

金正男遇刺不足一周，北京宣布禁北韩煤炭进口，此占北韩总出口最少五分之一，对北韩与国际释出强烈信息。北韩桀骜难驯？北京还有力掣肘？事态又会否难脱谈判、破裂的循环呢？

北京似乎在制裁北韩上动真格，因中国进口北韩煤炭，不但占北韩煤炭出口的一半，更占其总出口达五分之一至三分之一，对北韩经济的冲击不可谓不大，且过去国际上制裁北韩时，北京一直以有关出口乃「民生目的」为由，将北韩煤炭出口剔出北京的制裁名单，是次却一反往常做法。

由于流亡在北韩境外的北韩领导人金正恩的大哥、被指一直受北京保护的金正男，才刚突然遇刺身亡不到一周，外界难免猜测此事是否触怒北京，要动真格教训北韩。由于事件黑幕重重，外界无从得知此是否北京禁北韩煤炭进口的导火线。惟不论如何，此次破格制裁，无疑向北韩、向美国、向国际社会传达北京要认真掣肘北韩的信息。

但其实，金正男遇刺纵或加强北京的决心，北京亦已不得不为。其一，金正恩一再搞核武计划，最新是在国家主席习近平与美国总统特朗普终于通首个电话后，发射了首个由固体燃料驱动的「北极星2号」弹道导弹，不但令美国在南韩部署萨德反导弹系统变得更在所必然，亦令美军在东北亚更有理由加强军事部署，变相增加对中国的军事威胁。

其二，特朗普摆弄一中政策，惟终在电话中承诺遵守一中政策，北京有需要在其他方面向美国作出回报，最少要凸显出，中国在美国关注的国际议题上如朝鲜问题，有具影响力的筹码。

其三，金正恩上台后一直摆出对北京不买帐的态度，国际上不是认为北京无意协助国际社会拉住北韩，便是担心中国已无力掣肘金正恩，中国在东北亚的安全影响力下降。

正因如此，北京有需要向各方展示，既愿负稳定东北亚的大国责任，亦不是纸老虎。相信国际社会正密切注视北韩的回应，以审视中国在这方面的实力，从而制定相关对策。

然而，纵使金正恩受到羁縻，愿重返六方会谈的谈判桌，美国又愿参与，但关键是北韩深信只有核武才能确保金氏王朝与北韩的安全，在终止核武发展上很可能如旧只走过场，不久便故态复萌，故事态很可能只是回到过去核讹诈、谈判、破裂的循环。（完）