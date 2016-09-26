《RUSSELL专栏》中国自朝鲜进口的煤炭数量创纪录新高 无视制裁决议

图为2014年7月资料图片，显示朝鲜罗津港一艘载有煤炭的货轮。 REUTERS/Yuri Maltsev

Reuters9月26日 - (本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿9月26日 - 看来中国对于“人民福祉”一词的解读，是说尽管朝鲜因为核计划而遭到制裁，但朝鲜应该仍能出口数量创纪录的煤炭。

中国8月从朝鲜进口的煤炭数量达创纪录的246.5万吨，较4月水准高出61%；制裁活动原本应该在4月就生效。

联合国在3月采取更为严格的制裁措施，目的是让朝鲜没有资金去运作核计划及弹道飞弹项目。当时中国表示，将禁止进口朝鲜的黄金、稀土及煤炭。

虽然中国4月自朝鲜进口的煤炭的确从3月的234.5万吨降至152.7万吨，但之后连连攀升，8月更是创下纪录高位。

中国对朝鲜进口实施一些豁免，是为了“人民福祉”，或出于“民生目的”。

看起来豁免范围相当宽泛，除了4月短暂下滑外，中国自朝鲜的煤炭进口一直在增加，使得朝鲜再次成为中国第三大煤炭供应国，仅次于澳洲和印尼。

今年1-8月，中国进口的朝鲜煤炭较上年同期增加11.7%，略低于12.4%的整体煤炭进口增幅。

迄今为止，对中国出口煤炭的最大赢家是蒙古，同比增幅达50.1%。其次为印尼，增幅为18%。

今年1-8月，最大供应国--澳洲对中国的煤炭出口同比下降3.6%，因炼焦煤出口增加不足以抵消动力煤出口下滑。

很难确定中国为什么决定允许继续与朝鲜进行煤炭贸易，而且煤炭进口量在增加。

朝鲜约九成贸易都是与中国往来，根据Nikkei Asian Review一份9月24日的报告，煤炭就占中朝贸易额近四成。

这意味煤炭是朝鲜的重要命脉，同时也代表中国对朝鲜有极强的影响力，如果中国选择运用其影响力的话。

但也有可能是，今年与朝鲜的煤炭贸易之所以繁荣，是因为朝鲜供应的煤炭种类需求量高。

**无烟煤受欢迎**

朝鲜出口的几乎都是无烟煤，这是一种高品级硬煤，中国买家主要用于制钢、制陶，并可混合其他种类煤炭用来发电。

中国2016年1-8月进口1,728万吨无烟煤，其中来自朝鲜的有1,491万吨，占比86.3%。

这把排名第二的俄罗斯远远甩在身后。今年1-8月中国自俄罗斯的进口量为144万吨。

成本无疑是朝鲜煤炭的部分魅力所在，8月到岸船货的价格为每吨45.55美元，远低于俄罗斯的无烟煤成本70.25美元。

澳洲船货也要贵一些，用于炼钢的焦煤8月到货价格为每吨93.92美元，用于发电的烟煤则是每吨52.76美元。

因此，朝鲜煤炭对中国买家来讲显得颇具吸引力，尤其是在北京方面今年的限产努力基本取得成功的情况下。

事实上，中国国内减产活动可能过于成功了，路透9月23日报导，上周中国已经让74家主要矿商增产动力煤，但拒绝了钢铁企业希望准许增加焦煤产出的请求。供应趋紧已经导致焦煤价格疯涨。

澳洲优质硬焦煤价格已跳涨164%，上周底升至每吨206.40美元，让必和必拓(BHP.AX)等业者丰收；必和必拓与三菱商事(8058.T)合作的煤炭事业是煤炭最大出口商。

煤炭价格上涨，加上朝鲜具有相对成本优势，北京当局不太可能有效执行对朝鲜的制裁。

当然，在政治里，没有什么事是必然的，但若北京当局政策不变，朝鲜这个全球最封闭的国家料将持续享有煤炭出口这条经济命脉。

中国自朝鲜进口煤炭图表，请点选tmsnrt.rs/2dl5fX9(完)