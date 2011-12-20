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时事要闻 | 2011年 12月 20日 星期二 15:51 BJT

中国欢迎朝鲜领导人在合适时候访华

路透北京12月20日电---中国外交部周二称,朝鲜领导人金正日去世後,中国外交部长已经和韩国外交部长以及美国国务卿希拉里通话.

中国外交部发言人刘为民称,中美韩三国一致认可维持朝鲜半岛稳定的重要性.

刘为民称,欢迎朝鲜领导人在合适时候访华.(完)

--编译 吴云凌;审校 隋芬 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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