（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京3月15日 - 中国国务院总理李克强周三称，中国在朝鲜半岛问题上的立场是明确的、一贯的，坚决维护半岛无核化及和平稳定，希望各方共同努力把紧张气氛降下来，回到对话轨道上来最终解决问题。
他在两会结束后会见中外记者时称，中国始终是核不扩散体系的坚定维护者。对于联合国已经通过的相关决议，中国一直是态度鲜明，而且是全面严格执行。
“近来半岛乃至于东北亚出现了一些紧张的气氛，紧张很可能会导致冲突，会使相关各方都受损。”他称，希望各方共同努力，通过对话最终解决问题。
朝鲜本周二警告美国，如果由卡尔文森号航母牵头的航母战斗群侵犯该国主权或尊严，将进行“无情的”打击。美国卡尔文森号航母正在加入韩国军演。
中国外长此前曾提出“双暂停”建议，朝鲜暂停核导活动，美韩停止超大规模军事演习。但美驻联合国代表称解决朝鲜问题不排除任何选项，不理会中国的“双暂停”建议。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)