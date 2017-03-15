李克强称中国坚决维护半岛无核化及和平稳定 希望通过对话解决问题

路透北京3月15日 - 中国国务院总理李克强周三称，中国在朝鲜半岛问题上的立场是明确的、一贯的，坚决维护半岛无核化及和平稳定，希望各方共同努力把紧张气氛降下来，回到对话轨道上来最终解决问题。

他在两会结束后会见中外记者时称，中国始终是核不扩散体系的坚定维护者。对于联合国已经通过的相关决议，中国一直是态度鲜明，而且是全面严格执行。

“近来半岛乃至于东北亚出现了一些紧张的气氛，紧张很可能会导致冲突，会使相关各方都受损。”他称，希望各方共同努力，通过对话最终解决问题。

朝鲜本周二警告美国，如果由卡尔文森号航母牵头的航母战斗群侵犯该国主权或尊严，将进行“无情的”打击。美国卡尔文森号航母正在加入韩国军演。

中国外长此前曾提出“双暂停”建议，朝鲜暂停核导活动，美韩停止超大规模军事演习。但美驻联合国代表称解决朝鲜问题不排除任何选项，不理会中国的“双暂停”建议。（完）