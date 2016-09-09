朝核试验暂未对中国辐射环境造成影响--央视新闻微博

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京9月9日 - 中国央视新闻微博周五称，截至今日16时，朝鲜核试验辐射剂量率监测结果均在当地本底范围内，目前朝鲜核试验暂未对中国辐射环境造成影响。
央视新闻微博称，中国环保部下设国家核安全局沿中朝边境珲春-图们-龙井-和龙-长白-临江-集安等开展朝鲜第五次核试验应急监测，中朝边境辐射环境未见异常。
朝鲜周五宣布实施了第五次核试验。中国外交部表示，中方将坚定推进半岛无核化目标，坚持通过六方会谈解决相关问题；并强烈敦促朝方信守无核化承诺，遵守安理会相关决议。
新华也发表快评称，朝鲜核试验违反了联合国安理会相关决议，与朝鲜半岛无核化目标背道而驰，给本已复杂微妙的地区安全局势增添新的变数，无益于东北亚的和平稳定。而在朝鲜半岛和东北亚局势异常复杂之际，搞核试验并不明智。
今年1月朝鲜进行了第四次核试验，招致联合国对其实施新一轮严厉制裁。朝鲜今年还进行了多次导弹试射活动，其中包括试射一枚潜射弹道导弹。自朝鲜2006年首次进行核试验以来，联合国安理会一直在对其进行制裁。（完）
(发稿 陈杨；审校 乔艳红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。