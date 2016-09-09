朝核试验暂未对中国辐射环境造成影响--央视新闻微博

新华也发表快评称，朝鲜核试验违反了联合国安理会相关决议，与朝鲜半岛无核化目标背道而驰，给本已复杂微妙的地区安全局势增添新的变数，无益于东北亚的和平稳定。而在朝鲜半岛和东北亚局势异常复杂之际，搞核试验并不明智。