中国就朝鲜火箭发射再次呼吁各方保持冷静克制

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京4月11日电---朝鲜方面称已向待发射火箭注入燃料，中国周三就此再次呼吁有关各方保持冷静克制。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示，中方呼吁，在目前的形势下，各方应该保持冷静克制，共同努力维护半岛局势以及东北亚和平稳定大局。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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