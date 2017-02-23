焦点：中国收紧对朝鲜贸易 边境城市叫苦不迭

2月21日，辽宁省丹东市下辖宽甸县城区的一条主街，这里与朝鲜隔江相望。 REUTERS/Brenda Goh

路透丹东2月23日 - 随着中国收紧对朝鲜的贸易，两国1,400公里边境线上城市的经济也跟着遭殃。

上周六，中国宣布全面禁止进口朝鲜煤炭，这是执行联合国对朝鲜制裁措施的最新举措。联合国的制裁旨在切断朝鲜进行核武器和弹道导弹试验的资金来源。

中朝边境的居民抱怨称，制裁措施已经对贸易产生了更大影响，因为朝鲜人没有钱支付商品。甚至在边境从事走私的也感受到了影响。

“我有几个朋友，过去从朝鲜走私商品，现在都不干了，因为越来越危险，而且也不那么赚钱了，”丹东以北大约100公里的宽甸满族自治县的一名经营婚庆喜宴场所的老板表示。丹东是中朝边境的最大城市。

“我不知道是不是(和制裁)有关，但现在人们花钱少了，赚钱更不容易了。”

中国先前虽表示将遵守联合国制裁，但美国批评中国执行力度不够。

朝鲜70%的出口卖给中国，与朝鲜的主要贸易门户丹东市最适合用来衡量执行制裁的影响。

与朝鲜新义州隔江相望的丹东近几年繁荣起来，因外界猜测朝鲜新一届领导人金正恩可能效仿中国的出口导向型经济改革。

逾1,000家跨境贸易企业在江边的写字楼开设店铺，开发商扎堆开发新的住宅小区。

但当地居民及贸易商称，很多公司随后关门。丹东至少两个住宅项目停工，市内到处都是空置的店面。

“这些店铺无力经营下去，因为他们依赖朝鲜，来这的朝鲜人也少了很多，”一名只透露名字为金(Jin，音译)的贸易商称，他帮助朝鲜买家从中国采购洗衣机和建材等商品。

“三年前订单利润能达到30-40%，现在连20%都指望不上。”

**煤炭进口禁令**

完全抛弃长期盟友朝鲜并不符合中国的利益。多名外交官表示，若朝鲜政权一夕崩溃，国内可能陷入一片混乱，数以十万计朝鲜民众可能跨境逃往中国。

但金正恩在核武问题上顽固不化，中国对此似乎渐感厌烦。

在周六的禁令之前，中国已于去年4月宣布将停止进口朝鲜煤炭。不过中国也把“民生”相关的进口列为例外，不与核武计划挂勾。

事实上，去年中国从朝鲜购买约2,200万吨煤炭，增加了15%，多数透过海运，运抵华东的五个港口。

尽管如此，丹东仍然强烈感受到4月禁令的冲击。

“从7月开始他们已经不放煤炭进来了，”这个内河港口最大煤场的一位保安说道。“公司在10月份遣散了所有工人。一旦政府作出决定，这个港口停止运入煤炭，那我们似乎就什么都没得做了，”他说。

经营这个煤场的国营辽宁绿地能源煤业有限公司在当地的管理人员证实，已经暂停运送煤炭。过去运煤船经常在两国的界河--鸭绿江上行驶。

近期的煤炭禁令执行起来会有多严格，这一点还不清楚。

丹东许多人抱怨说，跨江贸易已经全面下滑。

“丹东的经济很依赖对朝贸易，”一位等着过鸭绿江大桥的卡车司机说。他估计自己的收入因此下降了大约三分之一。

“我们没有任何可以大量生产商品的工厂，我们既没有轻工业，也没有重工业。”(完)