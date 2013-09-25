中国称发布禁止对朝鲜出口物品清单不是为惩罚

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月24日 - 中国外交部周二表示，中国对朝禁止出口清单的发布体现出中国落实执行国际制裁的承诺，但不能说明中国的目的是要惩罚朝鲜。

外交部发言人洪磊表示，出台对朝禁止出口清单体现了中国政府依法依规办事的严肃态度。

洪磊表示：“我们要指出的是，在联合国安理会有关朝鲜的决议中，惩罚不是目的。”他说，联合国决议的目的是“鼓励朝鲜半岛无核化。”

西方国家和独立专家指责中国最近几月未能实施联合国对朝鲜的制裁。

中国商务部周一表示，中国发布了禁止向朝鲜出口的技术和商品清单。这份236页的清单公布了与大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技术。“两用物项”意味着尽管这些物品表面上可用于民用，但也用于军事项目。

专家表示，清单的公布并不一定意味着中国政府正在对朝鲜采取更强硬的立场。

智库组织国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies)专家Mark Fitzpatrick表示：“尽管这个名单未涵盖所有项目，但依然很重要。”

“朝鲜的核计划和导弹项目使用很多常见的商业物品，而这些本不应被出口的商品或许也未在清单上。”（完）