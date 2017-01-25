中国禁止向朝鲜出口大规模杀伤性武器及相关物项技术

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透北京1月25日 - 中国商务部周三称，禁止向朝鲜出口大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技术、常规武器两用品，并自公布之日起执行。
据商务部网站刊登的增列禁止向朝鲜出口的两用物项和技术清单，包括可用于核或导弹的物项，以及可用于化学/生物武器的物项。
可用于核或导弹的物项包括硝酸铵、聚合物质、任何用途的惯性设备、热处理炉等。
可用于化学/生物武器的物项包括最小公称宽度为2.5米的落地式通风柜、可用于生物原料、容量为4升及以上的间歇式离心机等。
中国商务部去年4月表示，除两种情况外，禁止自朝鲜进口煤炭、铁、铁矿石，并有条件禁止对朝鲜出口航空燃油；并于去年6月增列若干禁止向朝鲜出口的物项。（完）
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(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
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