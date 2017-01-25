中国禁止向朝鲜出口大规模杀伤性武器及相关物项技术

路透北京1月25日 - 中国商务部周三称，禁止向朝鲜出口大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技术、常规武器两用品，并自公布之日起执行。

据商务部网站刊登的增列禁止向朝鲜出口的两用物项和技术清单，包括可用于核或导弹的物项，以及可用于化学/生物武器的物项。

可用于核或导弹的物项包括硝酸铵、聚合物质、任何用途的惯性设备、热处理炉等。

可用于化学/生物武器的物项包括最小公称宽度为2.5米的落地式通风柜、可用于生物原料、容量为4升及以上的间歇式离心机等。

中国商务部去年4月表示，除两种情况外，禁止自朝鲜进口煤炭、铁、铁矿石，并有条件禁止对朝鲜出口航空燃油；并于去年6月增列若干禁止向朝鲜出口的物项。（完）

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