习近平：中国希望朝鲜半岛各方保持冷静克制 维护地区和平

路透北京6月1日 - 中国国家主席习近平周三在北京会见朝鲜劳动党代表团时表示，中方在半岛问题上的立场是一贯的、明确的；希望有关各方保持冷静克制，加强沟通对话，维护地区和平稳定。

新华社援引他并称，中方高度重视中朝友好合作关系，愿同朝方共同努力，维护好、巩固好、发展好中朝关系。

朝核问题六方会谈的日本首席特使周三表示，朝鲜打算继续实施核计划和导弹计划，这是不能容忍的。之前他与美国和韩国代表举行了会谈。

美国周二谴责朝鲜试射导弹，并敦促朝鲜不要进行在东北亚制造紧张局势的行为。美国助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）称，美国计划借助同中国高官即将举行的中美战略与经济对话，商讨采取措施进一步施压以迫使朝鲜放弃核野心事宜。(完)