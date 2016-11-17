综述：多管齐下中国振兴东北下重药 力推投资穿越山海关

作者/沈燕

路透北京11月17日 - 中国2003年提出振兴东北老工业基地的战略号召，13年后，东北三省经济排名仍处在全国垫底位置，而“投资不过山海关”的坊间说法亦突现东北面临的现实窘境。

基于此，中国最新推出包括财政金融以及国企改革等全方位的振兴东北举措，并在政策扶持方面给予大力倾斜，以助推东北重新崛起。但这也难免引发资源配置到底是政府主导还是市场主导的疑虑。

“东北就业相对比较稳定，民生没有出现大问题，没有出现本世纪初的上访卧轨.....可以说十年前东北面临的是生存问题，十年后面临的是发展问题。”中国国家发改委振兴司司长周建平在发改委举行的新闻发布会上称。

他指出，对东北的形势看法可以用二十个字来概括，增速偏低，仍在筑底，困难较大，分化加大，亮点不少。

“1-10月份的数字还没有出来，但是1-9月份的数字大家都看到了，在经济增长方面，辽宁只有-2.2%，吉林不错，有6.9%，跑赢了全国，黑龙江是6.0%，全国平均水平是6.7%，在全国四大板块里确实是垫底的，增速也偏低。” 周建平称。

他认为，东北经济现在仍在缓慢筑底，再出现大幅下滑的可能性很小。吉林、黑龙江和去年比都在回升，另外一些积极因素也在增多。辽宁随着现在逐步调整到位，明年会有个很好的发展势头。

为应对东北地区经济下行压力，中国国务院最新发布意见，表示将在2016年底前出台深化东北地区国有企业改革专项工作方案，加快推进东北三省地方政府债务置换。

中国政府网周三刊登“推进实施新一轮东北振兴战略、加快推动东北地区经济企稳向好”的意见，国务院提出在东北三省各选择10-20家地方国有企业开展首批混合所有制改革试点。

受政策利好支出，东北振兴概念股周四集体拉升，大连重工(002204.SZ)、东北制药(000597.SZ)沈阳机床(000410.SZ)涨幅明显。

**振兴东北再出发**

中国经济进入新常态以后，主观上和客观上的三期叠加、需求不足等不利因素，不仅对东北，对全国都一样。不过东北在这么多年一直受到中央政府在资金财力和政策方面不遗余力的扶持，而经济依旧难见起色，降幅甚至大于全国平均值，亦让人对政策扶持效果如何产生疑虑。

事实上，中国振兴东北的政策如雨后春笋出台了一波又一波。2003年就提出振兴东北战略，其后振兴东北的文件屡见不鲜。今年初，国务院印发关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见，8月份，发改委出台推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案等。

周建平就认为东北三省目前的困境与其自身原因可能更多一点。归根结底还是体制机制问题，是结构性问题。

而缺乏好的营商环境，背后反映的不仅是地方政府执政理念的问题，更主要是人的问题。

“网上有一种说法，叫‘投资不过山海关’。东北可千万不能让这种说法变成现实啊！”今年10月18日的国务院振兴东北地区等老工业基地推进会议上，中国总理李克强就称。

为了营造好的投资环境，最新发布的政策明确提出在东北地区先行试点企业投资项目承诺制，实行企业投资项目管理负面清单制度。开展优化投资营商环境专项行动，推进“法治东北”、“信用东北”建设。

2016年底前出台深化东北地区国有企业改革专项工作方案，选择部分中央企业开展综合改革试点，引导中央企业加大与地方合作力度，加快解决历史遗留问题。加快在东北地区开展民营经济发展改革示范，2017年6月底前在东北地区至少设立一家民营银行。

周建平也提到，虽然东北经济仍在全国垫底，但相较十年前的经济总量仍有很大增长，针对网络流转东北人口大幅净流出的唱衰东北经济的报导，他认为与事实并不符。

“东北十多年人口流出100多万，并不像网上说的每年流出100多万，但人口流出的结构很让人担心，流出的主要是高端人才和技术骨干。”周建平。

**政府与市场谁来配置资源？**

如果说中国振兴东北十多年的政策效果不够理想，那么此次再出发的振兴东北政策难免让人疑虑中国到底是由市场还是政府来配置资源？如何确保政策的落地？

“一个好的规划编制起来不容易，但是更关键的是在落实上。”周建平称，在落实规划方面也分几个层次，包括强化目标任务。一个是地方层面，也就是三省一区。第二个方面是中央部委层面，如何结合他们的工作，在一些政策、举措包括开展试点方面重点支持。

另外，在规划中也围绕着东北振兴发展中的一些短板问题，一些制约的瓶颈问题，安排了一些重大工程和约束性指标，也包括一些重大改革任务。

规划还提出了用市场化的方式开展融资，包括国家设立东北产业振兴基金，对东北困难地区进行保障转移性支付，重点保障民生。同时在利用天使基金、创投基金，还有预期收益比较好的PPP模式，也都进行了规划。

针对政府监管缺位，越位和不到位，以及习惯用行政手段掌控资源配置的疑虑，周建平坦称，大家工作中都有些惯性思维，路径依赖，热衷于直接或者过细的配置资源，目前东北在经济管理上都不同程度地存在一些职能上的错位、越位、缺位和不到位的问题，东北地区可能更多一点。

他认为，按照三中全会要求应该是发挥市场在资源配中的决定性作用，此次文件中专门提出积极推广“一个窗口受理、一站式办理、一条龙服务”，还包括企业投资、市场准入、负面清单等等，从而在未来加大政策支持力度，营造一个更好的投资营商环境。

文件中提出将组织辽宁、吉林、黑龙江三省与江苏、广东、浙江三省，还有沈阳、大连、长春、哈尔滨和北京、上海、天津、深圳四市建立对口合作机制。

周建平指出，对口支持不是帮扶更不是援建，而是觉得东北与东部地区需要政府对标学习，学会在市场经济条件下如何更多地利用经济手段、政策手段、市场手段、法律手段来管理地方的经济社会发展，保证经济处在良性发展，尽可能少用行政手段。

“通过东部地区和东北地区干部建立互派，相互挂职和定点培训的方式，使人的思想理念转变，包括发展理念，包括思路，包括一些经济发展模式方面。大家说思路变了，可能状况不一样了。”周建平说。（完）