东北乾旱或导致玉米减产350万吨--报告

路透北京8月22日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)最新发布的报告称，根据吉林和辽宁地区受旱情况，若按重旱面积减产50%，轻旱减产10%估算的话，粗略估算吉林和辽宁的减产幅度分别在100万吨和250万吨。

报告称，总体来看，经过连续降雨以及结合后期天气情况，东北及华北地区旱情大多得到缓解，部分地区旱情解除。

“但旱灾导致的局部地区玉米减产以及品质下降已经难以挽回。”报告称。

报告表示，目前来看，东北地区新玉米上市还有近2个月时间左右，但华北地区新季玉米将在2周左右时间内陆续上市。新季玉米上市，不仅促使贸易商加快出售陈玉米，且新陈玉米价格接轨后，随着供应量的逐渐增加，价格也将逐渐趋弱。

因此，陈玉米价格高点已现，后期玉米市场价格可能将逐渐下跌。

中国预计最快于明年取消玉米收储机制，以努力削减巨大的国储量。中国收储的玉米占到全球库存的一半以上。

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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