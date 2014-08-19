力争东北地区再用两到三年率先完成棚户区改造--国务院

路透北京8月19日 - 为巩固扩大东北地区振兴发展成果，中国国务院周二表示，加快推进东北地区棚户区改造，力争再用2-3年，在全国率先基本完成现有棚户区改造计划。

刊登在政府网的《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》称，以简政放权为突破口，促进各类市场主体竞相迸发发展活力，在东北地区开展民营经济发展改革试点，进一步放宽民间资本进入的行业和领域。

“更好运用金融手段支持棚户区改造，鼓励开发银行进一步加大对东北地区棚户区改造支持力度，今年安排信贷规模600亿元左右，确保列入改造计划项目建设资金需求。”国务院指出，打好棚户区改造攻坚战，2014年东北地区开工改造70万套。

《意见》并称，开发银行项目资本金过桥贷款（软贷款回收再贷）对东北地区支持标准按西部地区执行。同等条件下优先支持棚户区改造的企业发行债券融资。扩大东北地区棚户区改造项目“债贷组合”债券发行规模。对棚户区改造工程所需新增建设用地实行应保尽保。

中央财政继续加大对东北地区棚户区改造支持力度，中央预算内投资进一步向东北地区工矿（含煤矿）、国有林区、国有垦区棚户区改造配套基础设施建设倾斜。

《意见》还要求进一步深化东北地区国有企业和国有资产管理体制改革，支持东北在国有企业改革方面先行先试，大力发展混合所有制经济，切实增强国有经济发展活力。

“大力推进中央国有企业改革，组建跨省的区域性（或省级）国有资本投资公司和运营公司，加快经营不善国有企业重组和退出。”国务院并称，条件成熟时，通过股权多元化等方式整合中央企业在东北地区的资源，推动国有资本向关键性、战略性、基础性和先导性行业领域集中，允许拿出部分股权转让收益用于支付必需的改革成本，妥善安置企业职工。

中国政府决定实施东北地区等老工业基地振兴战略以来，东北地区经济社会发展取得巨大成就。但目前也面临新的挑战，去年以来经济增速持续回落，部分行业生产经营困难，一些深层次体制机制和结构性矛盾凸显。

为此，国务院决定强化对东北地区的政策支持，并加强督促检查，确保各项政策措施落实到位。

财政政策方面，中央财政要进一步加大对东北地区一般性和专项转移支付力度。研究加大对资源枯竭城市转移支付力度。研究将东北地区具备条件的省市纳入地方政府债券自发自还试点范围。

金融政策上加大对东北地区支农再贷款和支小再贷款支持力度。优先支持东北地区符合条件企业发行企业债券，允许符合条件的金融机构和企业到境外市场发行人民币债券。统筹研究设立东北振兴产业投资基金。加快中小企业信用担保体系和服务体系建设，继续扶持东北地区担保和再担保机构发展。允许符合条件的重点装备制造企业设立金融租赁公司开展金融租赁业务。

投资政策方面，在基础设施和生态建设等方面安排中央预算内投资时，比照西部地区补助标准执行。加大对东北高寒地区和交通末端干线公路建设的项目补助和资本金倾斜。（完）

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(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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