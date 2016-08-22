今年计划完成振兴东北重点工作85项 重大项目62项--发改委

路透北京8月22日 - 中国国家发改委周一表示，2016-2018年，为振兴东北地区等老工业基地，计划完成137项重点工作和127项能有效补短板、培育新动能的重大项目，其中今年拟分别完成85项和62项。

据发改委网站新闻稿，发改委近日印发“推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案（2016-2018年）”，方案重点围绕完善体制机制、推进结构调整、鼓励创新创业、保障和改善民生四大核心任务。

重点工作中，2017和2018年将分别完成36项和16项，具体而言，在完善体制机制方面，明确了加快完善政府管理体制、深化国企改革，促进民营经济发展等领域工作任务，包括制定和组织实施东北地区国有企业改革方案，在东北地区改组组建一批国有资本投资公司和运营公司，在部分转制科研院所和高新技术企业开展股权和分工激励工作等。

在推进结构调整方面，明确了在推进传统产业改造、加快培育壮大新兴产业等领域的工作任务，包括推动在东北地区开展“中国制造2025”城市试点示范工作，组织实施一批重大技术装备首台（套）示范项目，组织实施东北地区培育和发展新兴产业三年行动。

此外，方案还明确，组织实施东北振兴重大创新工程，制定实施沈阳全面创新改革试验总体方案，推进沈大国家自主创新示范区建设等；提出全面推进城区老工业区搬迁改造和独立工矿区改造搬迁，继续大力实施棚户区改造工程，加大对资源枯竭城市财力性转移支付支持力度等。

根据方案，三年计划开工建设的对东北振兴有全局性重要影响的、能够有效补短板和培育新动能的重大项目，共127项，其中2016年62项，2017年33项，2018年32项，主要涉及交通（含铁路、高速公路、机场、轨道交通）、能源、水利、工业、农业、城乡建设等多个领域。

发改委表示，下一步将结合东北地区经济运行情况，加强政策预研储备，研究出台更有针对性、更有力的政策措施，支持和推动东北地区通过改革开放重振雄风。

中国国务院此前发布意见指出，加快东北老工业基地全面振兴，是推进经济结构战略性调整、提高中国产业国际竞争力的战略举措，目标到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长。（完）