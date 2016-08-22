今年计划完成振兴东北重点工作85项 重大项目62项--发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月22日 - 中国国家发改委周一表示，2016-2018年，为振兴东北地区等老工业基地，计划完成137项重点工作和127项能有效补短板、培育新动能的重大项目，其中今年拟分别完成85项和62项。
据发改委网站新闻稿，发改委近日印发“推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案（2016-2018年）”，方案重点围绕完善体制机制、推进结构调整、鼓励创新创业、保障和改善民生四大核心任务。
重点工作中，2017和2018年将分别完成36项和16项，具体而言，在完善体制机制方面，明确了加快完善政府管理体制、深化国企改革，促进民营经济发展等领域工作任务，包括制定和组织实施东北地区国有企业改革方案，在东北地区改组组建一批国有资本投资公司和运营公司，在部分转制科研院所和高新技术企业开展股权和分工激励工作等。
在推进结构调整方面，明确了在推进传统产业改造、加快培育壮大新兴产业等领域的工作任务，包括推动在东北地区开展“中国制造2025”城市试点示范工作，组织实施一批重大技术装备首台（套）示范项目，组织实施东北地区培育和发展新兴产业三年行动。
此外，方案还明确，组织实施东北振兴重大创新工程，制定实施沈阳全面创新改革试验总体方案，推进沈大国家自主创新示范区建设等；提出全面推进城区老工业区搬迁改造和独立工矿区改造搬迁，继续大力实施棚户区改造工程，加大对资源枯竭城市财力性转移支付支持力度等。
根据方案，三年计划开工建设的对东北振兴有全局性重要影响的、能够有效补短板和培育新动能的重大项目，共127项，其中2016年62项，2017年33项，2018年32项，主要涉及交通（含铁路、高速公路、机场、轨道交通）、能源、水利、工业、农业、城乡建设等多个领域。
发改委表示，下一步将结合东北地区经济运行情况，加强政策预研储备，研究出台更有针对性、更有力的政策措施，支持和推动东北地区通过改革开放重振雄风。
中国国务院此前发布意见指出，加快东北老工业基地全面振兴，是推进经济结构战略性调整、提高中国产业国际竞争力的战略举措，目标到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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