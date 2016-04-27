中国国务院：到2020年东北地区要在重要领域和关键环节改革取得重大成果

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京4月27日 - 中国国务院周二晚发布意见指出，加快东北老工业基地全面振兴，是推进经济结构战略性调整、提高中国产业国际竞争力的战略举措，目标到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长。
该份名为关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见并称，在此基础上，争取再用10年左右时间，东北地区实现全面振兴，走进全国现代化建设前列，成为全国重要的经济支撑带，具有国际竞争力的先进装备制造业基地和重大技术装备战略基地，国家新型原材料基地、现代农业生产基地和重要技术创新与研发基地。
国务院称，东北地区当前发展面临新的困难和挑战，主要是：市场化程度不高，国有企业活力仍然不足，民营经济发展不充分；科技与经济发展融合不够，偏资源型、传统型、重化工型的产业结构和产品结构不适应市场变化，新兴产业发展偏慢；资源枯竭、产业衰退、结构单一地区（城市）转型面临较多困难，社会保障和民生压力较大。
对此，意见提出，全面深化改革、扩大开放是振兴东北老工业基地的治本之策，东北需加快形成同市场完全对接、充满内在活力的新体制和新机制。具体举措包括加快转变政府职能、通过创新发展和兼并重组进一步推进国企改革、大力支持民营经济、专项解决厂办大集体和分离企业办社会职能等历史遗留问题，以及参与“一带一路”和对接京津冀区块发展等。
要全面推进经济结构优化升级，加快构建战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱、现代服务业和传统服务业相互促进、信息化和工业化深度融合的产业发展新格局。
在产业结构调整方面，该意见并称，要促进装备制造等优势产业提质增效，积极培育新产业新业态，并大力发展以生产性服务业为重点的现代服务业。
同时将加大对东北地区的政策支持，中央财政要进一步加大对东北地区一般性转移支付和社保、教育、就业、保障性住房等领域财政支持力度；进一步加大信贷支持力度，鼓励政策性金融、开发性金融、商业性金融机构探索支持东北振兴的有效模式，研究引导金融机构参与资源枯竭、产业衰退地区和独立工矿区转型的政策。
中国政府于2003年作出实施东北地区等老工业基地振兴战略的重大决策。去年12月，中国中共中央政治局召开会议提出，当前和今后一个时期是推进东北老工业基地全面振兴的关键时期，要坚决破除体制机制障碍，着力推进结构调整，下大力气改变传统产品占大头的单一产品结构。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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