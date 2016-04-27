中国国务院：到2020年东北地区要在重要领域和关键环节改革取得重大成果

路透北京4月27日 - 中国国务院周二晚发布意见指出，加快东北老工业基地全面振兴，是推进经济结构战略性调整、提高中国产业国际竞争力的战略举措，目标到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长。

该份名为关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见并称，在此基础上，争取再用10年左右时间，东北地区实现全面振兴，走进全国现代化建设前列，成为全国重要的经济支撑带，具有国际竞争力的先进装备制造业基地和重大技术装备战略基地，国家新型原材料基地、现代农业生产基地和重要技术创新与研发基地。

国务院称，东北地区当前发展面临新的困难和挑战，主要是：市场化程度不高，国有企业活力仍然不足，民营经济发展不充分；科技与经济发展融合不够，偏资源型、传统型、重化工型的产业结构和产品结构不适应市场变化，新兴产业发展偏慢；资源枯竭、产业衰退、结构单一地区（城市）转型面临较多困难，社会保障和民生压力较大。

对此，意见提出，全面深化改革、扩大开放是振兴东北老工业基地的治本之策，东北需加快形成同市场完全对接、充满内在活力的新体制和新机制。具体举措包括加快转变政府职能、通过创新发展和兼并重组进一步推进国企改革、大力支持民营经济、专项解决厂办大集体和分离企业办社会职能等历史遗留问题，以及参与“一带一路”和对接京津冀区块发展等。

要全面推进经济结构优化升级，加快构建战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱、现代服务业和传统服务业相互促进、信息化和工业化深度融合的产业发展新格局。

在产业结构调整方面，该意见并称，要促进装备制造等优势产业提质增效，积极培育新产业新业态，并大力发展以生产性服务业为重点的现代服务业。

同时将加大对东北地区的政策支持，中央财政要进一步加大对东北地区一般性转移支付和社保、教育、就业、保障性住房等领域财政支持力度；进一步加大信贷支持力度，鼓励政策性金融、开发性金融、商业性金融机构探索支持东北振兴的有效模式，研究引导金融机构参与资源枯竭、产业衰退地区和独立工矿区转型的政策。

中国政府于2003年作出实施东北地区等老工业基地振兴战略的重大决策。去年12月，中国中共中央政治局召开会议提出，当前和今后一个时期是推进东北老工业基地全面振兴的关键时期，要坚决破除体制机制障碍，着力推进结构调整，下大力气改变传统产品占大头的单一产品结构。（完）