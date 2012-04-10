中国就朝鲜火箭发射呼吁各方保持冷静克制

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透北京4月10日电---朝鲜表示发射火箭准备工作接近完成，中国就此事周二再次呼吁有关各方保持冷静克制。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会称：“各方保持冷静克制，切实遵守相关国际法，防止半岛紧张局势升级。”
韩国媒体周日报导称，朝鲜不顾美国和其他地区的反对，继续推进发射卫星计划，还准备进行第三次核试验。
俄罗斯周二对朝鲜发射火箭计划予以谴责，称这项计划无视联合国安理会限制此类活动的决议，并呼吁通过外交途径解决纠纷。
韩国周二也表示，如果朝鲜无视国际社会警告，一意孤行发射远程火箭，将会遭到国际社会的进一步孤立。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
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