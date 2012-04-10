版本:
中国
时事要闻 | 2012年 4月 10日 星期二 17:37 BJT

中国就朝鲜火箭发射呼吁各方保持冷静克制

路透北京4月10日电---朝鲜表示发射火箭准备工作接近完成，中国就此事周二再次呼吁有关各方保持冷静克制。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会称：“各方保持冷静克制，切实遵守相关国际法，防止半岛紧张局势升级。”

韩国媒体周日报导称，朝鲜不顾美国和其他地区的反对，继续推进发射卫星计划，还准备进行第三次核试验。

俄罗斯周二对朝鲜发射火箭计划予以谴责，称这项计划无视联合国安理会限制此类活动的决议，并呼吁通过外交途径解决纠纷。

韩国周二也表示，如果朝鲜无视国际社会警告，一意孤行发射远程火箭，将会遭到国际社会的进一步孤立。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐