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时事要闻 | 2012年 4月 18日 星期三 17:07 BJT

中国呼吁朝鲜半岛实现无核化

路透北京4月18日电---中国外交部周三呼吁朝鲜半岛实现无核化。面对国际社会对朝鲜火箭发射的谴责，朝鲜此前表示准备进行报复。

外交部发言人刘为民在例行新闻发布会上作出上述表态，并呼吁有关各方应保持冷静克制。

很多分析人士表示，朝鲜进行第三次核试验的可能性日益增加。

朝鲜表示，该国将不允许国际原子能机构的核查人员进入朝鲜，令外界期望朝鲜新领导人金正恩将寻求加深与国际社会关系的希望破灭。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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