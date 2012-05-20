朝鲜释放全部中国渔船及船员--新华

路透北京5月20日电---据新华社报导，朝鲜周日释放所扣留的全部中国渔船及船员。

渔船扣留事件发生於5月8日，当时三条中国渔船在黄海作业时被朝鲜小炮艇带走进入朝鲜海域拘押。尚不清楚朝方举动是否为政府授权。

其中一艘渔船的船主称，朝方起初要求共汇款120万人民币才能放走三条船，後来将金额降为90万元。

新华报导未提及中方是否汇款。

中国是朝鲜经济与外交上的最主要支持者，也是对朝粮食援助和石油供应的一个主要来源。

知情人士告诉路透，中国曾私下要求朝鲜放弃第三次核试验计划。

朝鲜领导人频繁访问中国并盛赞中朝友谊，以加强两国关系。但因领土问题以及中方在两国关系中的主导地位，朝鲜对中国也心怀戒备。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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