一名疑似非法越境人员在吉林延边拒捕被驻军击毙

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京6月11日 - 据吉林省延边朝鲜族自治州和龙市委宣传部官方微博消息称，6月11日3时55分许，1名疑似非法越境人员在吉林省延边州和龙市南坪镇南坪村吉地屯拒捕，被驻军官兵击毙。
该微博消息没有提及被击毙人员的国籍，称事件正在进一步调查中。
和龙市今年4月发生命案，有三名居民被前来抢掠食品和钱财的朝鲜士兵杀害。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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