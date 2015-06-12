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时事要闻 | 2015年 6月 12日 星期五 08:50 BJT

一名疑似非法越境人员在吉林延边拒捕被驻军击毙

路透北京6月11日 - 据吉林省延边朝鲜族自治州和龙市委宣传部官方微博消息称，6月11日3时55分许，1名疑似非法越境人员在吉林省延边州和龙市南坪镇南坪村吉地屯拒捕，被驻军官兵击毙。

该微博消息没有提及被击毙人员的国籍，称事件正在进一步调查中。

和龙市今年4月发生命案，有三名居民被前来抢掠食品和钱财的朝鲜士兵杀害。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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