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时事要闻 | 2015年 12月 14日 星期一 18:52 BJT

中国称希望与朝鲜继续推进包括文化交流在内的各领域合作

路透北京12月14日 - 中国外交部周一称，中方希望继续推进与朝鲜的文化交流。上周六，朝鲜牡丹峰乐团突然取消北京演出并返回朝鲜。

牡丹峰乐团和朝鲜功勋国家合唱团一同访华，原计划12月12日在国家大剧院进行演出。

新华社称，“因工作层面间沟通衔接原因”，演出未能如期进行。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，“中方重视中朝文化交流，愿意与朝方一道推进包括文化交流在内的各领域合作继续向前发展。”

朝鲜方面对牡丹峰乐团回国尚没有发表评论。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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