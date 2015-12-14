中国称希望与朝鲜继续推进包括文化交流在内的各领域合作

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透北京12月14日 - 中国外交部周一称，中方希望继续推进与朝鲜的文化交流。上周六，朝鲜牡丹峰乐团突然取消北京演出并返回朝鲜。
牡丹峰乐团和朝鲜功勋国家合唱团一同访华，原计划12月12日在国家大剧院进行演出。
新华社称，“因工作层面间沟通衔接原因”，演出未能如期进行。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，“中方重视中朝文化交流，愿意与朝方一道推进包括文化交流在内的各领域合作继续向前发展。”
朝鲜方面对牡丹峰乐团回国尚没有发表评论。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
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