朝鲜扣押中国渔船并索要25万元“罚款”--报导

路透北京9月23日 - 《新京报》周二报导称，朝鲜扣押了一艘中国渔船，并要求船主交纳“罚款”。此举可能使中朝关系进一步紧张。

《新京报》报导称，9月12晚，大连金州区一渔船在黄海海域进行捕鱼作业时，被朝鲜扣押。

船主张喜开称，9月14日，他接到一陌生电话，对方自称为朝鲜海警，称他的渔船非法进入朝鲜海域捕鱼，渔船及船员已被扣押，需交25万元罚款，才能释放被扣渔船和船员。

9月17日晚，6名船员返回渔村，身上有被殴打的伤痕，钱甚至腰带都被抢走。

张喜开说：“船员们坚称自己的船并没有进入朝鲜海域，更没有越线捕鱼。”他说，他们是在中国海域内正常作业时被朝鲜方面人员持枪劫持，强行拖到了朝鲜海域。

报导称，外交部工作人员向记者确认他们已经接获张喜开渔船被扣一事，并将此事转达中国驻朝鲜大使馆。驻朝使馆工作人员表示他们昨晚已就此事与朝鲜外交部进行交涉。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。