中国呼吁六方会谈各方不再采取任何可能导致局势紧张的新行动

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月19日 （记者 Megha Rajagopalan） - 中国周六呼吁朝核六方会谈各方应本着负责任的态度，不再采取任何可能导致局势紧张的新行动。中国正再次推动恢复陷于停滞的六方会谈。
朝中社上周报导称，朝鲜国家宇宙开发局接近研发出新卫星并准备发射。朝鲜亦称正在提升核武器的“质量和数量”。
朝鲜将在10月10日庆祝劳动党建党70周年，外界预计该国届时会发射一枚升级版的远程弹道导弹。
“我们呼吁各方应本着对半岛和东北亚地区负责任的态度，不再采取任何可能导致局势紧张的新行动，”中国外交部长王毅在“纪念六方会谈9·19共同声明发表10周年国际研讨会”上表示。
朝鲜的挑衅行为触怒了中国，但中国也批评韩国和美国举行的军事演习加剧了紧张局势。
“半岛生战生乱，对谁都没有好处，”王毅表示。半岛无核化“这个问题不解决，半岛就无法稳定，东北亚就难以和平。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。