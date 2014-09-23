朝鲜扣押中国渔船并索要25万元“罚款”--报道

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月23日 - 《新京报》周二报道称，朝鲜扣押了一艘中国渔船，并要求船主交纳“罚款”。此举可能使中朝关系进一步紧张。
《新京报》报道称，9月12晚，大连金州区一渔船在黄海海域进行捕鱼作业时，被朝鲜扣押。
船主张喜开称，9月14日，他接到一陌生电话，对方自称为朝鲜海警，称他的渔船非法进入朝鲜海域捕鱼，渔船及船员已被扣押，需交25万元罚款，才能释放被扣渔船和船员。
9月17日晚，6名船员返回渔村，身上有被殴打的伤痕，钱甚至腰带都被抢走。
张喜开说：“船员们坚称自己的船并没有进入朝鲜海域，更没有越线捕鱼。”他说，他们是在中国海域内正常作业时被朝鲜方面人员持枪劫持，强行拖到了朝鲜海域。
报道称，外交部工作人员向记者确认他们已经接获张喜开渔船被扣一事，并将此事转达中国驻朝鲜大使馆。驻朝使馆工作人员表示他们昨晚已就此事与朝鲜外交部进行交涉。（完）
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。