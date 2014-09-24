朝鲜扣押中国渔船并索要25万元“罚款”--报导

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月23日 - 《新京报》周二报导称，朝鲜扣押了一艘中国渔船，并要求船主交纳“罚款”。此举可能使中朝关系进一步紧张。
《新京报》报导称，9月12晚，大连金州区一渔船在黄海海域进行捕鱼作业时，被朝鲜扣押。
船主张喜开称，9月14日，他接到一陌生电话，对方自称为朝鲜海警，称他的渔船非法进入朝鲜海域捕鱼，渔船及船员已被扣押，需交25万元罚款，才能释放被扣渔船和船员。
9月17日晚，六名船员返回渔村，身上有被殴打的伤痕，钱甚至腰带都被抢走。
张喜开说：“船员们坚称自己的船并没有进入朝鲜海域，更没有越线捕鱼。”他说，他们是在中国海域内正常作业时被朝鲜方面人员持枪劫持，强行拖到了朝鲜海域。
报导称，外交部工作人员向记者确认他们已经接获张喜开渔船被扣一事，并将此事转达中国驻朝鲜大使馆。驻朝使馆工作人员表示他们昨晚已就此事与朝鲜外交部进行交涉。（完）
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法