中国称希望与朝鲜继续推进包括文化交流在内的各领域合作

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月14日 - 中国外交部周一称，中方希望继续推进与朝鲜的文化交流。上周六，朝鲜牡丹峰乐团突然取消北京演出并返回朝鲜。
牡丹峰乐团和朝鲜功勋国家合唱团一同访华，原计划12月12日在国家大剧院进行演出。
新华社称，“因工作层面间沟通衔接原因”，演出未能如期进行。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，“中方重视中朝文化交流，愿意与朝方一道推进包括文化交流在内的各领域合作继续向前发展。”
朝鲜方面对牡丹峰乐团回国尚没有发表评论。（完）
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。