中国呼吁六方会谈各方不再采取任何可能导致局势紧张的新行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月19日 （记者 Megha Rajagopalan） - 中国周六呼吁朝核六方会谈各方应本着负责任的态度，不再采取任何可能导致局势紧张的新行动。中国正再次推动恢复陷于停滞的六方会谈。

朝中社上周报道称，朝鲜国家宇宙开发局接近研发出新卫星并准备发射。朝鲜亦称正在提升核武器的“质量和数量”。

朝鲜将在10月10日庆祝劳动党建党70周年，外界预计该国届时会发射一枚升级版的远程弹道导弹。

“我们呼吁各方应本着对半岛和东北亚地区负责任的态度，不再采取任何可能导致局势紧张的新行动，”中国外交部长王毅在“纪念六方会谈9·19共同声明发表10周年国际研讨会”上表示。

朝鲜的挑衅行为触怒了中国，但中国也批评韩国和美国举行的军事演习加剧了紧张局势。

“半岛生战生乱，对谁都没有好处，”王毅表示。半岛无核化“这个问题不解决，半岛就无法稳定，东北亚就难以和平。”(完)