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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 10日 星期二 18:26 BJT

中国就朝鲜火箭发射呼吁各方保持冷静克制

朝鲜表示发射火箭准备工作接近完成，中国就此事周二再次呼吁有关各方保持冷静克制。外交部发言人刘为民在例行记者会称，各方保持冷静克制，切实遵守相关国际法，防止半岛紧张局势升级。韩国媒体周日报道，朝鲜不顾美国和其他地区的反对，继续推进发射卫星计划，还准备进行第三次核试验。路透

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