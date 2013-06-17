中国与朝鲜本周将在北京举行对话

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京6月17日 - 中国外交部周一称，中国本周将与朝鲜展开对话，此前朝鲜提议与美国进行高层对话，以缓解朝鲜半岛紧张局势。
几日前，朝鲜突然取消了与韩国计划进行的官方对话。白宫曾表示，要举行对话，朝鲜必须作出将放弃核武器的姿态。
外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中国外交部副部长张业遂周三将与朝鲜第一副外相金桂冠在北京举行中朝外交部门战略对话。
华春莹指出，举行这种战略对话的原因是中国与朝鲜总是保持密切沟通，中方同时密切关注朝鲜半岛局势，并积极推动各方迅速重启对话与协商。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)