中国与朝鲜本周将在北京举行对话

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月17日 - 中国外交部周一称，中国本周将与朝鲜展开对话，此前朝鲜提议与美国进行高层对话，以缓解朝鲜半岛紧张局势。
几日前，朝鲜突然取消了与韩国计划进行的官方对话。白宫曾表示，要举行对话，朝鲜必须作出将放弃核武器的姿态。
外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中国外交部副部长张业遂周三将与朝鲜第一副外相金桂冠在北京举行中朝外交部门战略对话。
华春莹指出，举行这种战略对话的原因是中国与朝鲜总是保持密切沟通，中方同时密切关注朝鲜半岛局势，并积极推动各方迅速重启对话与协商。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。