中国与朝鲜本周将在北京举行对话

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月17日 - 中国外交部周一称，中国本周将与朝鲜展开对话，此前朝鲜提议与美国进行高层对话，以缓解朝鲜半岛紧张局势。

几日前，朝鲜突然取消了与韩国计划进行的官方对话。白宫曾表示，要举行对话，朝鲜必须作出将放弃核武器的姿态。

外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中国外交部副部长张业遂周三将与朝鲜第一副外相金桂冠在北京举行中朝外交部门战略对话。

华春莹指出，举行这种战略对话的原因是中国与朝鲜总是保持密切沟通，中方同时密切关注朝鲜半岛局势，并积极推动各方迅速重启对话与协商。（完）